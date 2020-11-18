Директор зі стратегічного розвитку Карпат Сергій Болотніков може поплатитись за слова, сказані щодо двох клубів Першої ліги.

Сергій Болотніков отримав лист від комітету з етики та чесної гри УАФ. Про це сам менеджер повідомив у своєму Facebook.

Болотніков розкритикував назви двох українських клубів – екс-тренер Карпат парирував "клоуном"

У повідомленні йдеться про те, що комітет розгляне пост Болотнікова з критикою назв клубів ВПК-Агро й Агробізнес. Це висловлювання перевірять на наявність порушень кодексу етики і чесної гри УАФ. Також самого Сергія попросили у письмовому вигляді надати пояснення щодо епізоду.

Нагадаємо, директор зі стратегічного розвитку Карпат дописом з критикою назв клубів Першої ліги спровокував скандал у Facebook. Йому відповів екс-тренер "зелено-білих" Олександр Чижевський, назвавши клоуном.

Карпати зазнали 4 поразки поспіль і залишилися на дні таблиці – "левів" покарали голом з передачі 42-річного ветерана