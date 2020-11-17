Львівські Карпати продовжили своє круте піке у матчі з дублем Оболоні.

Друга ліга, 9 тур

Оболонь-2 – Карпати Л – 1:0

Гол: Коваленко. К, 72

Суперники перебували у нижній частині турнірної таблиці – Карпати з 4 очками в активі йшли останніми (13 сходинка), а Оболонь мала на три пункти більше і 10 місце.

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Матч відверто не вражав яскравими моментами, тому нульова нічия виглядала б закономірним результатом. Втім, господарі таки використали свій шанс на 72 хвилині. 42-річний ветеран Андрій Корнєв виконав ідеальну подачу зі штрафного, а Костянтин Коваленко не мав рівних на другому поверсі. Млявих спроб Карпат врятуватися виявилося замало, хоча на останніх секундах у карний майданчик киян прибіг навіть голкіпер Горох.

Серія поразок "левів" досягла 4 матчів, а от Оболонь-2 перемогла вперше з 2 туру – "пивовари" вирвалися на восьме місце.

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