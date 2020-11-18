Директор по стратегическому развитию Карпат Сергей Болотников может поплатиться за слова, сказанные в отношении двух клубов Первой лиги.

Сергей Болотников получил письмо от комитета по этике и честной игре УАФ. Об этом сам менеджер сообщил в своем Facebook.

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В сообщении говорится, что комитет рассмотрит пост Болотникова с критикой названий клубов ВПК-Агро и Агробизнес. Это высказывание проверят на наличие нарушений кодекса этики и честной игры УАФ. Также самого Сергея попросили в письменном виде предоставить объяснения по эпизоду.

Напомним, директор по стратегическому развитию Карпат сообщением с критикой названий клубов Первой лиги спровоцировал скандал в Facebook. Ему ответил экс-тренер "зелено-белых" Александр Чижевский, назвав клоуном.

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