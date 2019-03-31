Болонья вириває перемогу у Сассуоло: 29-й тур Серії А, матч неділі

У 29 турі другого кола чемпіонату Італії Болонья у доданий час вирвала перемогу у Сассуоло . Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 2 коло, 29 тур

Болонья – Сассуоло – 2:1

Голи: Пульгар, 68, Дестро, 97 – Бога, 92

У 29 турі другого кола чемпіонату Італії зустрічались представники нижньої частини турнірної таблиці –Болонья та Сассуоло. На 14-й хвилині Сассуоло вирвався вперед: Хума Бабакар забив гол, який, однак, було відмінено через офсайд. На 45-й хвилині Болонья, зусиллями Нікола Сансоне та Рікардо Орсоліні двічі могла забивати, та завдяки впевненим діям голкіпера "чорно-зеленим" вдалось залишити свої ворота незайманими. На 67-й хвилині Хума Бабакар зіграв рукою і Болонья отримала право на пенальті. Його успішно реалізував Ерік Пульгар, який з’явився на полі буквально за хвилину до цього епізоду. Неймовірною видалась кінцівка матчу: спочатку на 92-й хвилині Сассуоло зрівняв рахунок, а на 97-й хвилині Болонья вирвалась вперед. І майже одразу пролунав фінальний свисток.

Болонья після цього туру набирає 27 очок і піднімається на 17-й рядок. Сассуоло з 32-ма очками залишається на 14-й сходинці.



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