Болонья вырывает победу у Сассуоло: 29-й тур Серии А, матч воскресенья

В 29 туре второго круга чемпионата Италии Болонья в добавленное время вырвала победу у Сассуоло. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 2 круг, 29 тур

Болонья – Сассуоло – 2:1

Голы: Пульгар, 68, Дестро, 97 – Бога, 92

В 29 туре второго круга чемпионата Италии встречались представители нижней части турнирной таблицы – Болонья и Сассуоло. На 14-й минуте Сассуоло вырвался вперед: Хума Бабакар забил гол, который, однако, был отменен из-за офсайда. На 45-й минуте Болонья, усилиями Никола Сансоне и Рикардо Орсолини дважды могла забивать, но благодаря уверенным действиям голкипера "черно-зеленым" удалось оставить свои ворота нетронутыми. На 67-й минуте Хума Бабакар сыграл рукой и Болонья получила право на пенальти. Его успешно реализовал Эрик Пульгар, который появился на поле буквально за минуту до этого эпизода. Невероятной оказалась концовка матча: сначала на 92-й минуте Сассуоло сравнял счет, а на 97-й минуте Болонья вырвалась вперед. И почти сразу прозвучал финальный свисток.

Болонья после этого тура набирает 27 очков и поднимается на 17-ю строчку. Сассуоло с 32 очками остается на 14-й строчке.



.