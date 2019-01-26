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Богданов зізнався, що змусило його достроково розірвати контракт з польською Аркою

08:00 296 Читать на русском
Богданов зізнався, що змусило його достроково розірвати контракт з польською Аркою
Андрій Богданов / Фото ФК Арка

Новоспечений півзахисник Десни Андрій Богданов пояснив, чому покинув польську Арку.

"Угоду я підписував на півроку з можливим продовженням ще на рік. Арка скористалася цією опцією, і, відповідно до умов контракту, за два місяці до закінчення першого терміну його продовжила.

Богданов офіційно перейшов у Десну

Другий термін повинен був закінчуватися наступного літа, проте в середині жовтня я отримав травму. Влітку прийшов в команду новий головний тренер і раптом перестав на мене розраховувати.

Це сталося після того, як в одному з матчів осінньої частини нинішнього сезону я заробив червону картку. Тренер різко змінив ставлення і навіть перестав зі мною розмовляти. Травма ж лише посилила моє незавидне становище.

Я довго відновлювався, не грав. Після цього зрозумів: треба щось міняти. Просто сидіти і спостерігати за тим, як одноклубники грають, не було сенсу. Ось і поїхав", – цитує Богданова sport-express.

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Теги
Андрій Богданов Андрій Богданов Олімпік Олімпік Десна Десна Польща Арка Арка
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