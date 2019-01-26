Богданов признался, что заставило его досрочно разорвать контракт с польской Аркой

Новоиспеченный полузащитник Десны Андрей Богданов объяснил, почему покинул польскую Арку.

"Соглашение я подписывал на полгода с возможным продлением еще на год. Арка воспользовалась этой опцией, и, согласно условиям контракта, за два месяца до окончания первого срока его продолжила.

Богданов официально перешел в Десну

Второй срок должен был заканчиваться следующим летом, однако в середине октября я получил травму. Летом пришел в команду новый главный тренер и вдруг перестал на меня рассчитывать.

Это произошло после того, как в одном из матчей осенней части нынешнего сезона я заработал красную карточку. Тренер резко изменил отношение и даже перестал со мной разговаривать. Травма же только усилила мое незавидное положение.

Я долго восстанавливался, не играл. После этого понял: надо что-то менять. Просто сидеть и наблюдать за тем, как одноклубники играют, не было смысла. Вот и поехал", – цитирует Богданова sport-express.

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