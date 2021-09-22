"Прикро, що через ряд причин нинішній Суперкубок не відбувся за традицією перед початком сезону. Зараз же він дещо не вписується в змагальний графік: набрав обертів чемпіонат УПЛ, як кажуть, на носі – поєдинки групового турніру Ліги чемпіонів. Я не буду стверджувати, що суперники гратимуть не в повну силу, просто відчувається, що інтерес у вболівальників до сьогоднішнього протистояння не такий, як того б хотілося організаторам.

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Втім, не думаю, що Динамо і Шахтар будуть експериментувати зі складами, все ж, на кону – імідж найбільш іменитих вітчизняних клубів. Всім дуже хочеться перемогти. Оскільки зустрічаються приблизно рівні за силою візаві, то, на мій погляд, володар почесного призу визначиться після серії післяматчевих пенальті", – розповів Зубов у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо відбудеться вже сьогодні, 22 вересня, у Києві на НСК Олімпійський. Поєдинок мав пройти ще у липні, однак через участь багатьох гравців Динамо на Євро-2020, матч на прохання "біло-синіх" перенесли.

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