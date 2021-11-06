"Петракову надо дать работать. Он представил свою программу, получил поддержку присутствующих на исполкоме. Теперь работает. Опять же никто не говорил, что будет легко. Смена главного тренера во время отборочного цикла на чемпионате мира никогда не идет на пользу.

Петраков готовит переход на более агрессивную схему в матче против Боснии, – Цыганык

В этом плане было бы лучше, если бы, как ранее, отбор к чемпионату мира начинался уже после чемпионата Европы. В этом есть своя логика. Но сами понимаете – коронавирус перетасовал весь календарь, его жертвами стали амбиции многих команд и футболистов. И надо еще благодарить судьбу, что Евро-2020 удалось провести на хорошем уровне после года простоя – что ничего не сорвалось, не случилось сбоев. Для нашего поколения ребят, кто сейчас в возрасте под 30 и старше, это был важнейший турнир..

Какая сборная мне более симпатична: Шевченко или Петракова? Та, которая даст результат. Чего и пожелаю сборной – обязательно выйти на чемпионат мира и достойно сыграть там", – сказал Блохин в комментарии FanDay.

Напомним, уже 16 ноября сборную Украины ожидает решающее противостояние в отборе на ЧМ-2022 – против Боснии и Герцеговины. До этого "сине-желтые" еще проведут товарищескую встречу против Болгарии.

Петраков удивил заявкой сборной Украины на матч жизни – большая разница с Шевченко, 2 ключевых хода