Подопечные Гвардиолы сломили сопротивление аутсайдера АПЛ только под занавес первого тайма. Де Брюйне отличным навесом нашел Холанда, который четко пробил головой. После перерыва рыжий бельгиец ассистировал и Грилишу – вратарь парировал первый удар, но Джек сам добил.

Ман Сити разбил аутсайдера АПЛ и увеличил давление на Зинченко – Холанд шедеврально вернулся, Де Брюйне творит историю

Холанд оформил дубль и 30 гол в АПЛ эффектным ударом через себя. Секу Мара украл у Эдерсона клиншит, однако Саутгемптону таки пришлось терпеть разгром – Альварес с пенальти установил финальные 1:4.