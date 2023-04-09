Бисиклета Холанда в видеообзоре матча Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:4
9 апреля 00:40 - Читати українською
Саутгемптон разгромно уступил Ман Сити в 30-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Эрлинг Холанд 45’
Джек Грилиш 58’
Эрлинг Холанд 68’
Хулиан Альварес 74’
45’ Эрлинг Холанд
58’ Джек Грилиш
68’ Эрлинг Холанд
74’ Хулиан Альварес
Подопечные Гвардиолы сломили сопротивление аутсайдера АПЛ только под занавес первого тайма. Де Брюйне отличным навесом нашел Холанда, который четко пробил головой. После перерыва рыжий бельгиец ассистировал и Грилишу – вратарь парировал первый удар, но Джек сам добил.
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Холанд оформил дубль и 30 гол в АПЛ эффектным ударом через себя. Секу Мара украл у Эдерсона клиншит, однако Саутгемптону таки пришлось терпеть разгром – Альварес с пенальти установил финальные 1:4.
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