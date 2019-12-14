Безус та Пластун протягом поточного сезону подорожчали за версією Transfermarkt, Макаренко – подешевшав

Відомий портал оцінив трансферну вартість українських футболістів у чемпіонаті Бельгії.

За даними Transfermarkt, атакувальний півзахисник Гента Роман Безус зріс у ціні на 1 мільйон євро. Тепер українець оцінюється у 3 мільйони.

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Його одноклубник Ігор Пластун подорожчав на 500 тисяч євро – оновлена трансферна вартість центрального захисника становить 2,5 млн євро.

Щодо Євгена Макаренка з Андерлехта, то його оцінили в 1 мільйон євро – на 500 тисяч менше, ніж у вересні.

Зазначимо, що в поточному сезоні Безус зіграв за Гент 18 матчів у всіх турнірах і забив 5 голів. В активі Пластуна 30 матчів та 3 голи. Макаренко через проблеми зі здоров'м не зіграв жодного матчу за Андерлехт.

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