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Безус та Пластун протягом поточного сезону подорожчали за версією Transfermarkt, Макаренко – подешевшав

10:20 244 Читать на русском
Безус та Пластун протягом поточного сезону подорожчали за версією Transfermarkt, Макаренко – подешевшав
Роман Безус зріс у ціні / фото з відкритих джерел

Відомий портал оцінив трансферну вартість українських футболістів у чемпіонаті Бельгії.

За даними Transfermarkt, атакувальний півзахисник Гента Роман Безус зріс у ціні на 1 мільйон євро. Тепер українець оцінюється у 3 мільйони.

Яремчук з вересня майже вдвічі зріс у ціні – він увійшов у топ-10 найдорожчих гравців чемпіонату Бельгії

Його одноклубник Ігор Пластун подорожчав на 500 тисяч євро – оновлена трансферна вартість центрального захисника становить 2,5 млн євро.

Щодо Євгена Макаренка з Андерлехта, то його оцінили в 1 мільйон євро – на 500 тисяч менше, ніж у вересні.

Зазначимо, що в поточному сезоні Безус зіграв за Гент 18 матчів у всіх турнірах і забив 5 голів. В активі Пластуна 30 матчів та 3 голи. Макаренко через проблеми зі здоров'м не зіграв жодного матчу за Андерлехт.

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Теги
Гент Гент Бельгія Українці за кордоном Роман Безус Роман Безус Ігор Пластун Ігор Пластун Євген Макаренко Євген Макаренко Андерлехт Андерлехт
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