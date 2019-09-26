toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Безус ефектно організував 2 голи у матчі Кубка Бельгії

14:58 308 Читать на русском
Безус ефектно організував 2 голи у матчі Кубка Бельгії
Роман Безус / ФК Гент

Роман Безус віддав асист і передгольовий пас у матчі 1/16 фіналу Кубка Бельгії проти Аальста (4:0).

Кубок Бельгії, 1/16 фіналу

Аальст – Гент – 0:4

Голи: Квілітая, 9, 60, Кубо, 70, Мбайо, 84

Наші за кордоном: Ярмоленко забиває МЮ та підкорює вершину, Яремчук не збавляє обертів, Селезньов у рідній стихії

Гент у рамках 1/16 фіналу Кубка Бельгії грав проти представника нижчого дивізіону Аальста. Роман Безус з'явився зі стартових хвилин. Зірковий час українця був у другому таймі. Спочатку він ефектно закинув м'яча до штрафного, після чого його партнер віддав асист на Квілітаю. Під завісу зустрічі хавбек сам асистував на Мбайо. У підсумку, Гент здобув розгромну перемогу.

blog_ava
Мессі в центрі скандалу через ФІФА – з'явилися докази махінацій під час визначення переможців The Best-2019
13:26
5498
Теги
Головне Гент Гент Бельгія Відеоновини Українці за кордоном Роман Безус Роман Безус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
31
хв
Ейбар
20:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук