Безус ефектно організував 2 голи у матчі Кубка Бельгії

Роман Безус віддав асист і передгольовий пас у матчі 1/16 фіналу Кубка Бельгії проти Аальста (4:0).

Кубок Бельгії, 1/16 фіналу

Аальст – Гент – 0:4

Голи: Квілітая, 9, 60, Кубо, 70, Мбайо, 84

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Гент у рамках 1/16 фіналу Кубка Бельгії грав проти представника нижчого дивізіону Аальста. Роман Безус з'явився зі стартових хвилин. Зірковий час українця був у другому таймі. Спочатку він ефектно закинув м'яча до штрафного, після чого його партнер віддав асист на Квілітаю. Під завісу зустрічі хавбек сам асистував на Мбайо. У підсумку, Гент здобув розгромну перемогу.