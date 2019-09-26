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Безус эффектно организовал 2 гола в матче Кубка Бельгии

15:09 38 Читати українською
Безус эффектно организовал 2 гола в матче Кубка Бельгии
Роман Безус / Getty

Роман Безус отдал ассист и предголевой пас в матче 1/16 финала Кубка Бельгии против Аальста (4: 0).

Кубок Бельгии, 1/16 финала

Аальст – Гент – 0:4

Голы: Квилитая, 9, 60, Кубо, 70, Мбайо, 84

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Гент в рамках 1/16 финала Кубка Бельгии играл против представителя низшего дивизиона Аальста. Роман Безус появился со стартовых минут. Звездный час украинца был во втором тайме. Сначала он эффектно забросил мяч в штрафную, после чего его партнер отдал ассист на Квилитаю. Под занавес встречи хавбек сам ассистировал на Мбайо. В итоге, Гент одержал разгромную победу.

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Гент Гент Бельгия Видеоновости Украинцы за рубежом Роман Безус Роман Безус
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