Безус: Очікували, що Україна буде вище за Португалію

Півзахисник Гента і збірної України Роман Безус розповів про початок підготовки команди до вересневих матчів та настрій у команді.

"Атмосфера у збірній чудова – завжди є про що поговорити: якісь ігри, моменти, хтось щось бачив. "Як справи? Як сім'я?", жарти, дружня атмосфера...

Щодо перспектив у матчі зі збірною Литви – буде два матчі. Будемо готуватися, дивитися ігри і налаштовуватися, як завжди, на перемогу. Звісно, що нічия нас не влаштує, про це навіть думати не можна.

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Грати на штучному покритті після трав’яного складно, але ми в Києві спробуємо потренуватися, а потім і там. Думаю, звикнемо. Хоча, звичайно, це трохи інше. У мене є трирічний досвід гри в Сент-Трюйдені на штучному полі. Це більш травмонебезпечно, і відскік м’яча інший. Але можна звикнути. Сподіваюсь що все буде добре. Після вечері матимемо розмову з тренерським штабом – там і почуємо все про наші плани.

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Чи очікували перед стартом відбору, що Україна буде на першому місці, вище Португалії? Так, очікували. Тому що готувалися до цього, в принципі", – розповів Безус порталу FootballHub.

Нагадаємо, збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви, а через 3 дні зіграє товариський матч проти Нігерії. Ця зустріч відбудеться у Дніпрі.