Безус: Ожидали, что Украина будет выше Португалии

Полузащитник Гента и сборной Украины Роман Безус рассказал о начале подготовки команды к сентябрьским матчам и настроении в команде.

"Атмосфера в сборной замечательная – всегда есть о чем поговорить: какие-то игры, моменты, кто-то что-то видел. "Как дела? Как семья?", шутки, дружеская атмосфера...

Относительно перспектив в матче со сборной Литвы – будет два матча. Будем готовиться, смотреть игры и настраиваться, как всегда, на победу. Конечно, ничья нас не устроит, об этом даже думать нельзя.

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Играть на искусственном покрытии после травяного сложно, но мы в Киеве попробуем потренироваться, а потом и там. Думаю, привыкнем. Хотя, конечно, это немного другое. У меня есть трехлетний опыт игры в Сент-Трюйдене на искусственном поле. Это более травмоопасно, и отскок мяча другой. Но можно привыкнуть. Надеюсь, что все будет хорошо. После ужина у нас будет разговор с тренерским штабом – там и услышим все о наших планах.

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Ожидали ли мы перед стартом отбора, что Украина будет на первом месте, выше Португалии? Да, ожидали. Потому что готовились к этому, в принципе", – рассказал Безус порталу FootballHub.

Напомним, сборная Украины 7 сентября в Вильнюсе проведет матч отбора к Евро-2020 против команды Литвы, а через 3 дня сыграет товарищеский матч против Нигерии. Эта встреча состоится в Днепре.