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Безус назвав збірну, яку хоче отримати в суперники з плей-офф Ліги націй

17:45 974 Читать на русском
Безус назвав збірну, яку хоче отримати в суперники з плей-офф Ліги націй
Роман Безус / фото ФК Гент

Півзахисник Гента та збірної України Роман Безус поділився думкою щодо майбутніх суперників на Євро-2020.

"Побажань щодо майбутнього суперника і не було, але Нідерланди не особливо хотілося. Команда Рональда Кумана зараз набрала ходу. Тим цікавіше буде себе проявити з таким суперником. Не менш складним, думаю, буде і поєдинок проти австрійців.

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У Генті є грузинські збірники (Квілітая і Чакветадзе), ми вже з ними не раз за столом обговорювали шанси збірної Грузії на вихід до фінальної частини Євро. Будемо за них вболівати. Цікаво було б зіграти з ними на цьому турнірі.

Футболісти розуміють, що планка для збірної піднята високо. Природньо, що наша команда не хоче бути просто учасником змагань, але прогнозувати результат зараз буде неправильно", – поділився Безус в коментарі Команда №1.

Нагадаємо, суперниками збірної України у груповому раунді Євро-2020 стануть Нідерланди, Австрія та одна зі збірних, яка проб'ється на турнір через плей-офф Ліги націй.

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Австрія Австрія Євро-2020 Роман Безус Роман Безус Нідерланди Нідерланди Грузія Грузія Україна Україна
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