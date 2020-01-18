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Безус назвал сборную, которую хочет получить в соперники из плей-офф Лиги наций

18 января 17:50 164 Читати українською
Безус назвал сборную, которую хочет получить в соперники из плей-офф Лиги наций
Роман Безус / фото ФК Гент

Полузащитник Гента и сборной Украины Роман Безус поделился мнением относительно будущих соперников на Евро-2020.

"Пожеланий относительно будущего соперника и не было, но Нидерланды не особо хотелось. Команда Рональда Кумана сейчас набрала ход. Тем интереснее будет себя проявить с таким соперником. Не менее сложным, думаю, будет и поединок против австрийцев.

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В Генте есть грузинские сборники (Квилитая и Чакветадзе), мы уже с ними не раз за столом обсуждали шансы сборной Грузии на выход в финальную часть Евро. Будем за них болеть. Интересно было бы сыграть с ними на этом турнире.

Футболисты понимают, что планка для сборной поднята высоко. Естественно, что наша команда не хочет быть просто участником соревнований, но прогнозировать результат сейчас будет неправильно", – поделился Безус в комментарии Команда №1.

Напомним, соперниками сборной Украины в групповом раунде Евро-2020 станут Нидерланды, Австрия и одна из сборных, которая пробьется на турнир через плей-офф Лиги наций.

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Роман Безус Роман Безус Австрия Австрия Евро-2020 Нидерланды Нидерланды Грузия Грузия Украина Украина
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