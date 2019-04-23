Бейл визначився зі своїм майбутнім – рішення дивує босів Реала

Вінгер мадридського Реала Гарет Бейл сповістив керівництво "вершкових", що не планує покидати Сантьяго Бернабеу в найближче трансферне вікно.

Валлієць збирається залишитися у Мадриді до кінця дії контракту, повідомляє AS.

Реал планує віддати Бейла в оренду за схемою Хамеса

Бейл має чинну до 2022 року угоду з Реалом і хоче відпрацювати її до кінця. Про таке своє бажання вінгер уже сповістив босів клубу. Це, однак, не змінило позицію керівництва – "вершкові" прагнуть попрощатися з Бейлом влітку, щоб розвантажити зарплатну відомість і заробити орієнтовно 130 млн євро.

Якщо ж на Гарета Бейла не знайдеться покупців, то Реал готовий відпустити 29-річного вінгера в довгострокову оренду. Наразі валлієць є найбільш оплачуваним гравцем мадридців. Він заробляє 40 млн євро на рік.

У сезоні 2018/19 Бейл провів 27 матчів у Ла Лізі, в яких забив 8 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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