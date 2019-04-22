Реал планує віддати Бейла в оренду за схемою Хамеса

Вінгер Реала Гарет Бейл, ймовірно, не залишиться на Бернабеу наступного сезону.

Мадридський Реал всіма силами намагається позбутись одного з найбільш високооплачуваних гравців команди – Гарета Бейла. Оскільки покупців на валлійця немає, керівництво "вершкових" готове розглянути варіант з орендою, повідомляє Marca.

Реал визначився з ціною на Бейла

Зазначається, що орендна угода буде схожою на таку, яку уклали з Баварією щодо Хамеса Родрігеса. Колумбієць перейшов у мюнхенський клуб на 2 роки, також у німців є право викупу хавбека.

Реал вирішив продати Бейла, щоб покрити витрати на трансфери Зідана

До слова, у поточному сезоні в активі Бейла 40 матчів за Реал в усіх турнірах. Вінгер забив 14 голів та віддав 6 результативних передач.