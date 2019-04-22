Реал планує віддати Бейла в оренду за схемою Хамеса

Інтерв’ю — 15:00 10468
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"Від Лобановського я втік". Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
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Кака – 37. Від загрози паралічу і возіння Мессі до володаря "Золотого м'яча" і поради ШевченкаІталія — 14:03 4541
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Мбаппе затьмарив Неймара, Італія у чорно-білих тонах, Коноплянка може більше не зіграти за Шальке – підсумки євровікендуСвіт — 12:50 3466
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Інгулець отримає шалену суму преміальних у разі перемоги в фіналі Кубка УкраїниКубок України — 10:56 3509
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Мбаппе розповів про свої плани на майбутнєФранція — 09:24 791