Напередодні Реал розгромив Еспаньйол із рахунком 4:0 та достроково оформив чемпіонство Іспанії, ставши першим клубом топ-5 ліг з 35-ма тріумфами на внутрішній першості. Гарет Бейл пропустив і зустріч, і святкування звитяги.

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32-річний валлієць спокійно тренувався упродовж тижня, але перед матчем поскаржився на біль у спині (медики нічого не виявили). Його виключили із заявки і Бейл навіть не удостоївся приїхати на Сантьяго Бернабеу, інформує Marca.

За три години після зустрічі Гарет привітав "бланкос" із тріумфом: "Дуже розчарований, що не зміг взяти участь у святкуванні через спазм у спині. Та я горджусь командою, яка завоювала титул. Насолоджуйтесь вечором, хлопці".

CAMPEONES



So disappointed that I’m not able to be part of the celebrations this evening due to a bad back spasm but really proud of the team for winning the title! Enjoy tonight boys! #HalaMadrid pic.twitter.com/RbXttKwHSE — Gareth Bale (@GarethBale11) April 30, 2022

Поведінка Бейла контрастує з Еденом Азаром, який, хоч і травмований, прибув на матч з усією сім'єю. Те ж стосується Йовіча, Начо, Мілітао, які не грали через пошкодження чи санкції.

Мадридська преса оцінила жест Гарета потворним і таким, що все пояснює: вінгер більше не хоче бути частиною команди, тому його відхід влітку після 9 років у команді неминучий. Цього сезон скандаліст награв лише 290 хвилин і забив один м'яч.

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