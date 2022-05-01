Бейл проигнорировал рекордное чемпионство Реала – позорный поступок объясняет все
Вингер мадридцев Гарет Бейл продемонстрировал свой нрав. Его карьера в Реале близится к завершению.
Накануне Реал разгромил Эспаньол со счетом 4:0 и досрочно оформил чемпионство Испании, став первым клубом топ-5 лиг с 35 триумфами на внутреннем первенстве. Гарет Бейл пропустил и встречу, и празднование победы.
Анчелотти установил сразу 2 исторических рекорда, а Марсело стал самым титулованным игроком Реала.
32-летний валлиец спокойно тренировался в течение недели, но перед матчем пожаловался на боль в спине (медики ничего не обнаружили). Его исключили из заявки и Бейл даже не удостоился приехать на Сантьяго Бернабеу, сообщает Marca.
Через три часа после встречи Гарет поздравил "бланкос" с триумфом: "Очень разочарован, что не смог принять участие в праздновании из-за спазма в спине. Но я горжусь командой, которая завоевала титул. Наслаждайтесь вечером, ребята".
Поведение Бейла контрастирует с Эденом Азаром, который, хоть и травмирован, прибыл на матч со всей семьей. То же касается Йовича, Начо, Милитао, которые не играли из-за повреждений или санкций.
Мадридская пресса оценила жест Гарета уродливым и все объясняющим: вингер больше не хочет быть частью команды, поэтому его уход летом после 9 лет в команде неизбежен. В этом сезоне скандалист наиграл всего 290 минут и забил один мяч.
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