Накануне Реал разгромил Эспаньол со счетом 4:0 и досрочно оформил чемпионство Испании, став первым клубом топ-5 лиг с 35 триумфами на внутреннем первенстве. Гарет Бейл пропустил и встречу, и празднование победы.

Анчелотти установил сразу 2 исторических рекорда, а Марсело стал самым титулованным игроком Реала.

32-летний валлиец спокойно тренировался в течение недели, но перед матчем пожаловался на боль в спине (медики ничего не обнаружили). Его исключили из заявки и Бейл даже не удостоился приехать на Сантьяго Бернабеу, сообщает Marca .

Через три часа после встречи Гарет поздравил "бланкос" с триумфом: "Очень разочарован, что не смог принять участие в праздновании из-за спазма в спине. Но я горжусь командой, которая завоевала титул. Наслаждайтесь вечером, ребята".

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Так разочарован, что не могу участвовать в праздновании этим вечером из-за сильного спазма в спине, но очень горжусь командой, завоевавшей титул! Наслаждайтесь сегодняшним вечером, мальчики! #ХалаМадрид pic.twitter.com/RbXttKwHSE — Гарет Бэйл (@GarethBale11) 30 апреля 2022 г.

Поведение Бейла контрастирует с Эденом Азаром, который, хоть и травмирован, прибыл на матч со всей семьей. То же касается Йовича, Начо, Милитао, которые не играли из-за повреждений или санкций.

Мадридская пресса оценила жест Гарета у родливым и все объясняющим: вингер больше не хочет быть частью команды, поэтому его уход летом после 9 лет в команде неизбежен. В этом сезоне скандалист наиграл всего 290 минут и забил один мяч.