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Бейл на тренуванні Реала імітував рухи гри в гольф

20:03 245 Читать на русском
Бейл на тренуванні Реала імітував рухи гри в гольф
Гарет Бейл / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної Уельсу Гарет Бейл навіть під час тренувань Реала мріє про гольф.

Гравець мадридського Реала Гарет Бейл на одному з тренувань "вершкових" в жарт імітував рухи гри в гольф. Кумедне відео з’явилось у соціальній мережі Твіттер і одразу ж стало вірусним. Нагадаємо, 30-річного півзахисника останні кілька місяців лише ледачий не звинувачував у надмірній любові до гольфу: валієць більше думає про гру ключкою, аніж про матчі свого клубу. А партнери по команді взагалі прозвали Бейла "гольфістом" за його пристрасть до цієї гри.

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В даний час Бейл відновлюється після проблем із задньою поверхнею стегна. У поточному сезоні Гарет прийняв участь в 10 матчах на клубному рівні, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл Відеоновини Уельс Уельс
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