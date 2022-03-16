Збірна Уельсу вирішила долучитися до допомоги постраждалим від російської агресії в Україні.

Футбольна асоціація Уельсу повідомила, що національна збірна 29 березня у Кардіффі проведе товариський матч, метою якого є підтримка українського народу. У спеціальний фонд перерахують усі гроші за квитки, а уболівальники зможуть платити за перепустки більшу суму. Окрім того, футболісти також зроблять пожертву.

Шотландія – Україна: ФІФА офіційно перенесла півфінал плей-офф відбору ЧС-2022

Суперник команди Гарета Бейла стане відомим після 24 березня, коли відбудуться півфінали плей-офф кваліфікації на ЧС-2022. Якщо Уельс обіграє Австрію, то зіграє з командою, яка виявиться слабшою у парі Швеція – Чехія. Якщо ж Уельс програє свій півфінал, тоді 29 березня зіграє з Шотландією.

Така схема потрібна для того, щоб уникнути можливої репетиції фіналу кваліфікації. Нагадаємо, що Шотландія повинна зіграти з Україною, але матч перенесли на червень.

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