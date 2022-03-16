Футбольная ассоциация Уэльса сообщила, что национальная сборная 29 марта в Кардиффе проведет товарищеский матч, целью которого является поддержка украинского народа. В специальный фонд перечислят все деньги за билеты, а болельщики смогут платить за пропуск большую сумму. Кроме того, футболисты также пожертвуют.

Шотландия – Украина: ФИФА официально перенесла полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2022

Соперник команды Гарета Бейла станет известен после 24 марта, когда состоятся полуфиналы плей-офф квалификации на ЧМ-2022. Если Уэльс обыграет Австрию, то сыграет с командой, которая окажется слабее в паре Швеция – Чехия. Если Уэльс проиграет свой полуфинал, тогда 29 марта сыграет с Шотландией.

Такая схема нужна для того, чтобы избежать возможной репетиции финала квалификации. Напомним, что Шотландия должна сыграть с Украиной, но матч был перенесен на июнь.

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