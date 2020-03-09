Неожиданное поражение команды Зидана в видеообзоре матча Бетис – Реал – 2:1

Бетис одолел мадридский Реал (2:1) в рамках 27 тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Бетис – Реал.

Команды обменялись голами под занавес первого тайма. Центрбек Бетиса Сидней сначала мощно пробил в ближнюю девятку ворот Куртуа, а затем "привез" пенальти – Бензема не простил.

Реал потерпел сенсационное поражение от Бетиса и упустил лидерство в Ла Лиге

Реал так и не смог дожать "огурцов" после перерыва, но пропустил на 82-й минуте. Кристиана Тельо вывели на рандеву с Куртуа, и экс-игрок Барселоны не ошибся – 2:1.