40-річний вінгер та "зелено-білі" продовжили контракт. Угода тепер розрахована до наступного літа, інформує пресслужба клубу.

Бетіс за 10 млн євро викупив форварда у прямого конкурента

Хоакін вперше прибув у Бетіс у віці 16 років, а на зламі століть дебютував за першу команду й виступав за неї до 2006-го. Далі в кар'єрі Санчеса були Валенсія, Малага, Фіорентина та повернення у Севілью. Загалом в активі капітана вже 451 поєдинок, 61 гол та 44 асисти у зелено-білій футболці.

У минулому сезоні легенда допоміг андалусійцям посісти 5 сходинку у турнірній таблиці Ла Ліги й виграти Кубок Іспанії.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги