40-летний вингер и "зелено-белые" продлили контракт. Соглашение теперь рассчитано до следующего лета, сообщает пресс- служба клуба.

Бетис за 10 млн евро выкупил форварда у прямого конкурента

Хоакин впервые прибыл в Бетис в возрасте 16 лет, а на рубеже веков дебютировал за первую команду и выступал за нее до 2006 года. Далее в карьере Санчеса были Валенсия, Малага, Фиорентина и возвращение в Севилью. Всего в активе капитана уже 451 поединок, 61 гол и 44 ассиста в зелено-белой футболке.

В прошлом сезоне легенда помог андалусийцам занять 5-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги и выиграть Кубок Испании.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги