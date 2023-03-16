"Я щасливий! Бетіс – дуже хороша команда, ми бачили це у матчах із Реалом та Барселоною. Але ми двічі обіграли їх, тож я думаю, що ми виступили дуже добре. У другому таймі ми краще володіли м'ячем, утримуючи його на своїй половині поля, а потім створювали моменти. Усі хлопці виступили дуже добре.

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Ще раз, усі гравці, які приїжджають на матч, можуть виконувати свою роботу та показувати хороші результати, тож у нас не тільки 11 гравців, у нас ціла команда. Ні червоних, ні травм.

Факундо Пеллістрі чудово вийшов. Він мав кілька хороших виступів на тренуваннях, але матч – це інше. На початку йому потрібно було включитися в гру, але за кілька хвилин у нього з'явилася віра в себе, він добре діяв. Я задоволений", – розповів після матчу Тен Хаг

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед двічі переграв Бетіс у Лізі Європи із загальним рахунком 5:1. Жеребкування чвертьфінальних матчів турніру відбудеться 17 березня.

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