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Бешикташ сподівається продовжити оренду Каріуса після завершення сезону – турки не готові здійснити повноцінний трансфер

18:12 256 Читать на русском
Бешикташ сподівається продовжити оренду Каріуса після завершення сезону – турки не готові здійснити повноцінний трансфер
Лоріс Каріус / Getty Images

Бешикташ готовий продовжити співпрацю з голкіпером Лорісом Каріусом, контракт якого належить Ліверпулю.

Турецький гранд розпочне переговори з "червоними" після завершення сезону 2019/20, інформує Fanatik.

Каріус: Намагаюсь не думати про ту ніч у Києві

Орендна угода Каріуса розрахована до літа, однак головний тренер Бешикташа Абдула Авджі довіряє німцю і хоче, щоб той залишився у команді. "Орли" не можуть дозволити собі повноцінний трансфер за 8 млн євро, тому хочуть домовитися з Ліверпулем щодо нової оренди. Сам Каріус задоволений своїм становищем у Стамбулі і не проти такого розвитку подій.

До слова, 26-річний німець став основним голкіпером Бешикташа у поточному сезоні – 16 матчів і 19 пропущених голів.

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Теги
Англія Туреччина Трансфери Ліверпуля Лоріс Каріус Лоріс Каріус Ліверпуль Ліверпуль Бешикташ Бешикташ
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