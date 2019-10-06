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Каріус: Намагаюсь не думати про ту ніч у Києві

09:18 235 Читать на русском
Каріус: Намагаюсь не думати про ту ніч у Києві
Лоріс Каріус / Goballookpress

Воротар англійського Ліверпуля Лоріс Каріус, який перебуває в оренді у турецького Бешикташа, намагається не згадувати фінал Ліги чемпіонів проти Реала, що відбувся у столиці України.

"Я намагаюсь не думати про ту ніч у Києві. Занадто багато часу пройшло, майже два сезони. Тоді було дуже багато обставин.

Каріус сподівається повернутись у Ліверпуль

У мене була травма, але ніхто про це не говорив. Люди тепер можуть казати що завгодно, мене це більше не хвилює", – наводить слова Каріуса Goal.com.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів 2017/18, що пройшов у столиці України, Ліверпуль поступився Реалу з рахунком 1:3. Ворота мерсисайдців у цьому матчі захищав Лоріс Каріус, який припустився кількох критичних помилок. Після цього німця відправили в оренду у турецький Бешикташ, а на його місце придбали бразильського голкіпера Аліссона.

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Теги
Ліга чемпіонів Лоріс Каріус Лоріс Каріус Ліверпуль Ліверпуль
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