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"Це не Динамо": Морозюк розповів, як допомагав Гармашу адаптуватись в Туреччині

09:48 2044 Читать на русском
"Це не Динамо": Морозюк розповів, як допомагав Гармашу адаптуватись в Туреччині
Гармаш та Морозюк / ФК Різеспор

Захисник Різеспора Микола Морозюк прокоментував адаптацію Дениса Гармаша в турецькій Суперлізі.

"Гармашу поки важко, він ще думає, що в Україні: "Я не хочу під нападником грати, між лініями, туди не біжи".

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Я йому кажу: "Це не Динамо, братан. Просто шукай м'яч, кайфуй, грай в задоволення". Для нього тут реанімація", – поділився Морозюк в шоу ТРЕНДЕЦЬ на YouTube.

Нагадаємо, захисник покинув Динамо на початку 2019 року і переїхав у Туреччину, тоді як Гармаш приєднався до Різеспора взимку 2020-го на правах оренди.

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Українці за кордоном Динамо Динамо Туреччина Різеспор Різеспор Денис Гармаш Денис Гармаш Микола Морозюк Микола Морозюк
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