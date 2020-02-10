"Це не Динамо": Морозюк розповів, як допомагав Гармашу адаптуватись в Туреччині

Захисник Різеспора Микола Морозюк прокоментував адаптацію Дениса Гармаша в турецькій Суперлізі.

"Гармашу поки важко, він ще думає, що в Україні: "Я не хочу під нападником грати, між лініями, туди не біжи".

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Я йому кажу: "Це не Динамо, братан. Просто шукай м'яч, кайфуй, грай в задоволення". Для нього тут реанімація", – поділився Морозюк в шоу ТРЕНДЕЦЬ на YouTube.

Нагадаємо, захисник покинув Динамо на початку 2019 року і переїхав у Туреччину, тоді як Гармаш приєднався до Різеспора взимку 2020-го на правах оренди.

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