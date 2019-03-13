Бешикташ не выплачивает зарплату Кариусу в течение 4-х месяцев – вратарь хочет судиться с клубом, за который выступает

Голкипер Бешикташа Лорис Кариус собирается судиться с клубом, в котором выступает.

Немецкий футболист собирается судиться с Бешикташем о невыплате ему заработной платы, сообщает Bild. Кариус подал жалобу в ФИФА еще в феврале, отметив, что турецкий клуб не выплачивает ему зарплату в течение 4 месяцев.

Ливерпуль не собирается досрочно возвращать Кариуса из Бешикташа

Отмечается, что Бешикташ должен вратарю более 1 миллиона евро. Кариус дал "орлам" 10 дней на погашение задолженности, но требование не было выполнено. Теперь голкипер, который принадлежит Ливерпулю, хочет, чтобы в дело вмешалась ФИФА.

Напомним, ранее главный тренер Бешикташа Шенол Гюнеш заявлял, что немецкий голкипер не имеет мотивации и не чувствует себя частью клуба.