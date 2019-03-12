Тренер Бешикташа розкритикував Каріуса

Німецький голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус продовжує отримувати критику на свою адресу, цього разу – від власного тренера.

Тренер Бешикташа Шенол Гюнеш після матчу проти Коньяспора заявив, що з голкіпером Лорісом Каріусом "щось не так".

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Каріус пропустив уже 37-й гол в цьому сезоні. Німецький воротар помилився в простій ситуації і став об'єктом насмішок власних фанатів до кінця матчу.

"Це була його вина в пропущених голах. Гра Каріуса перебуває в застої, щось не так з його мотивацією та ентузіазмом до гри.

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Так було з самого початку, він не почувається частиною команди. Це те, над чим нам ще потрібно попрацювати, я частково винен у цьому", – заявив Гюнеш на післяматчевій прес-конференції.