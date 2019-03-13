Ліверпуль не збирається достроково повертати Каріуса з Бешикташа

Голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус не повернеться достроково з оренди в Ліверпуль.

Ліверпуль не планує достроково повертати Лоріса Каріуса з Бешикташа, повідомляє ESPN.

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Раніше головний тренер "орлів" Шенол Гюнеш заявляв, що німецький голкіпер не має мотивації і не відчуває себе частиною клубу. Однак у Мерсисайді впевнені, що Каріус успішно адаптувався до турецького футболу і задоволений роллю в Бешикташі.

Стамбульський клуб орендував німця на 2 сезони минулого літа після того, як Ліверпуль підписав Аліссона.