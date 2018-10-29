Бешикташ хоче повернути Каріуса в Ліверпуль

Орендований у Ліверпуля голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус не відповідає стандартам турецького клубу.

Керівництво Бешикташа не у захваті від рівня гри Лоріса Каріуса, повідомляє Fotomac.

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За інформацією видання, справи у воротаря настільки погані, що турецький клуб має намір просити у Ліверпуля повернути Каріуса вже взимку.

Нагадаємо, Лоріс на правах оренди перейшов з табору мерсисайдців до Бешикташа влітку та підписав угоду з турецькою командою на 2 роки з опцією подальшого викупу.

В поточному сезоні турецької Суперліги голкіпер провів 6 матчів, у яких пропустив 7 м'ячів.

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