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Бешикташ хочет вернуть Кариуса в Ливерпуль

29 октября 18:26 427 Читати українською
Бешикташ хочет вернуть Кариуса в Ливерпуль
Лорис Кариус / Фото ФК Бешикташ

Арендованный у Ливерпуля голкипер Бешикташа Лорис Кариус не соответствует стандартам турецкого клуба.

Руководство Бешикташа не у восторге от уровня игры Лориса Кариус, сообщает Fotomac.

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По информации издания, дела у вратаря настолько плохи, что турецкий клуб намерен просить у Ливерпуля вернуть Кариуса уже зимой.

Напомним, Лорис на правах аренды перешел из лагеря мерсисайдцев в Бешикташ летом и подписал соглашение с турецкой командой на 2 года с опцией последующего выкупа.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги голкипер провел 6 матчей, в которых пропустил 7 мячей.

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Теги
Англия Бешикташ Бешикташ Лорис Кариус Лорис Кариус Ливерпуль Ливерпуль
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