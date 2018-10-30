Бешикташ хочет вернуть Кариуса в Ливерпуль

Арендованный у Ливерпуля голкипер Бешикташа Лорис Кариус не соответствует стандартам турецкого клуба.

Руководство Бешикташа не у восторге от уровня игры Лориса Кариус, сообщает Fotomac.

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По информации издания, дела у вратаря настолько плохи, что турецкий клуб намерен просить у Ливерпуля вернуть Кариуса уже зимой.

Напомним, Лорис на правах аренды перешел из лагеря мерсисайдцев в Бешикташ летом и подписал соглашение с турецкой командой на 2 года с опцией последующего выкупа.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги голкипер провел 6 матчей, в которых пропустил 7 мячей.

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