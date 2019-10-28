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Бернард зазнав травми у матчі АПЛ і вибув на невизначений термін

13:04 340 Читать на русском
Бернард зазнав травми у матчі АПЛ і вибув на невизначений термін
Бернард / Фото з відкритих джерел

Екс-півзахисник донецького Шахтаря, який нині захищає кольори Евертона, травмувався у матчі проти Брайтона.

15’ Паскаль Грос
80’ Ніл Мопей
90+4’ Люка Дінь
 
Адам Вебстер 20’
Домінік Келверт-Левін 74’
15’ Паскаль Грос
20’ Адам Вебстер
74’ Домінік Келверт-Левін
80’ Ніл Мопей
90+4’ Люка Дінь

У поєдинку 10-го туру англійської Прем’єр-ліги вінгер ліверпульського Евертона Бернард встиг відіграти проти Брайтона лише 30 хвилин. Екс-"гірник" в одному з епізодів матчу зазнав ушкодження і був замінений на Гілфі Сігурдссона.

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27-річний футболіст пройшов обстеження, яке виявило у нього пошкодження медіальної зв'язки правого коліна другого ступеня, повідомляє офіційний сайт клубу. Терміни відновлення гравця поки невідомі.

Нагадамо, Бернард перейшов у донецький клуб влітку 2013-го року з Атлетіко Мінейро за 25 мільйонів євро, ставши найдорожчим придбанням "гірників". Рівно через 5 років бразилець покинув Шахтар на правах вільного агента та підписав контракт з Евертоном. У поточному сезоні Бернард провів 9 поєдинків у футболці "ірисок" і забив два гола.

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Теги
Англія Брайтон Брайтон Брайтон - Евертон Гілфі Сігурдссон Гілфі Сігурдссон Бернард Бернард Евертон Евертон
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