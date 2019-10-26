Луческу розповів про складнощі роботи з бразильцями

Колишній головний тренер Шахтаря Мірча Луческу пригадав, скільки зусиль йому довелось прикласти, аби дати собі раду з проблемними бразильцями донецького клубу.

"Я наполягав на дисципліні в клубі. Але не на армійській дисципліні, а на нормальному ставленні до оточуючих. У вихованні молодих бразильців грала роль не лише їхня техніка поводження з м'ячем, але й культура спілкування.

Я навчав їх, як правильно спілкуватися з іншими, одягатися, розвиватися поза футболом. Хлопці, які приходили в команду рости, показували відмінні результати. Проблеми у нас були з Елано і Бернардом. На той момент вони дебютували у збірній Бразилії і елементарно "упіймали зірку". Вони нікого не поважали, спізнювались на тренування.

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Трансфер Бернарда в Шахтар подавали як перехід зірки, але за весь час в клубі він жодного разу вчасно не приїхав на тренування. Завжди був у своєму смартфоні.

Ще Кастільо. У нього були проблеми з вихованням, хоча як гравець він мене повністю влаштовував. Але результат на полі можливий лише між людьми, у яких відмінні взаємини. Вони повинні дивитися в одному напрямку і поважати один одного.

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Бернард запізнювався, а Фред спочатку плутав приватне з пустощами. Йому не вистачило ще двох років в системі Шахтаря, щоб вирости у першокласного гравця. Навіть не пам'ятаю, скільки разів я виганяв Фреда з тренувань через пустощі. З бразильцями було дуже складно.

Під час трансферу вони відчували себе зірками, адже коштували пристойних грошей. Я доклав титанічних зусиль, щоб їх виховання відповідало рівню першої команди. Але коли ти досягаєш свого, то це неймовірне почуття", – пригадав Луческу роботу з бразильцями у програмі Вацко Light.

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