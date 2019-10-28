Бернард получил травму в матче АПЛ и выбыл на неопределенный срок

Экс-полузащитник донецкого Шахтера, который сейчас защищает цвета Эвертона, травмировался в матче против Брайтона.

В поединке 10-го тура английской Премьер-лиги вингер ливерпульского Эвертона Бернард успел сыграть против Брайтона всего 30 минут. Экс- "горняк" в одном из эпизодов матча получил травму и был заменен на Гильфи Сигурдссона.

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27-летний футболист прошел обследование, которое выявило у него повреждение медиальной связки правого колена второй степени, сообщает официальный сайт клуба. Сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Напомним, Бернард перешел в донецкий клуб летом 2013-го года с Атлетико Минейро за 25 млн евро, став самым дорогим приобретением "горняков". Ровно через 5 лет бразилец покинул Шахтер на правах свободного агента и подписал контракт с Эвертоном. В текущем сезоне Бернард провел 9 матчей в футболке "ирисок" и забил два гола.

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