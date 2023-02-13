Бізнесмен колись володів Міланом, а також мав блискучу політичну кар'єру – був прем'єр-міністром Італії. Берлусконі ніколи не приховував своїх симпатій до російського диктатора. Вочевидь, це не змінилося.

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"Я б ніколи не пішов на переговори з Зеленським. Тому що ми є свідками спустошення його країни і розправи над її солдатами і цивільними жителями. Йому достатньо було б припинити нападати на дві автономні республіки Донбасу, і цього б не сталося. Через це я оцінюю поведінку цього джентльмена дуже і дуже негативно.

Байдену слід запропонувати Зеленському "план Маршалла" з відбудови України на 9 трильйонів доларів. Однак за однієї умови – завтра ви віддасте наказ про припинення вогню. Ще й тому, що з завтрашнього дня ми більше не будемо давати вам гроші й більше не будемо давати вам зброю. Тільки таке може переконати цього джентльмена", – сказав Берлусконі в інтерв'ю IL Messaggero.

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