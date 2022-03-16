"Тимощук – це падаль, непотрібна ланка в еволюції. Він собою нічого не уявляє. Це запроданець. Зачекайте, він ще отримає своє.

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У нього вже немає футбольного майбутнього. Максимум, що він може робити – тренувати орків. У них там чавуну багато. Гратимуть чавунними м'ячами, а Тимощук їх тренуватиме.

А щодо Ордеця... Я просто знаю, як зараз працює орда по землі, яка народила цю паскуду (Ордець родом із села Ближнє Волноваського району, – прим.). Нехай цей недолюд подивиться, що орки там роблять. Які тут можуть бути коментарі? Твоя земля горить, її палять, а ти падло сидиш там і мовчиш", – сказав Береза в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, нещодавно УАФ позбавила Тимощука усіх регалій – виключила з рестру гравців збірної, анулювала тренерський диплом і відібрала нагороди, здобуті час за час кар'єри. Втім, асистенту тренера Зеніта вистачило нахабності оскаржувати ці рішення в CAS.

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