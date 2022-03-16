"Тимощук – это падаль, ненужное звено в эволюции. Он собой ничего не представляет. Это запроданец. Подождите, он еще получит свое.

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У него уже нет футбольного будущего. Максимум, что он может делать – тренировать орков. У них там чугуна много. Будут играть чугунными мячами, а Тимощук будет их тренировать.

А насчет Ордеца... Я просто знаю, как сейчас работает орда по земле, которая родила эту паскуду (Ордец родом из села Ближнее Волновахского района, – прим.). Пусть этот недочеловек посмотрит, что орки там делают. Какие здесь могут быть комментарии? Твоя земля горит, ее жгут, а ты падло сидишь там и молчишь", – сказал Береза ​​в интервью FanDay.

Напомним, недавно УАФ лишила Тимощука всех регалий – исключила из рестра игроков сборной, аннулировала тренерский диплом и отобрала награды, полученные за время карьеры. Впрочем, ассистенту тренера Зенита хватило наглости обжаловать эти решения в CAS.

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