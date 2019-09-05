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Зідан переконав Мбаппе перейти в Реал наступного літа, – ЗМІ

22:52 546 Читать на русском
Зідан переконав Мбаппе перейти в Реал наступного літа, – ЗМІ
Кіліан Мбаппе / Getty images

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе після завершення нинішнього сезону може перебратися в чемпіонат Іспанії.

Наступного літа форвард Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе може перейти в Реал, повідомляє Sport.es.

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Згідно з інформацією джерела, "вершкові" вже контактували з чемпіонами Франції і футболістом цього літа, щоб вивчити можливості трансферу. При цьому стверджується, що головний тренер Реала Зінедін Зідан зміг навіть переконати 20-річного гравця перейти через рік на "Сантьяго Бернабеу".

Зазначається, що в Мадриді впевнені, що трансфер вдасться здійснити. Це стало однією з причин, чому Реал не дуже активно боровся за Неймара, який прагнув покинути Париж.

У поточному сезоні Мбаппе зіграв за ПСЖ 4 матчі, забив 2 м'ячі і віддав 1 результативну передачу. Контракт гравця з парижанами розрахований до літа 2022-го року. Ринкова трансферна вартість форварда становить 200 млн євро.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе ПСЖ ПСЖ Зінедін Зідан Зінедін Зідан Трансфери
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