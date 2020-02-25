Бенфіка – Шахтар: матч судитиме фартовий для "гірників" арбітр, який показав Шевченку єдину червону картку в кар'єрі

Головним арбітром матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Бенфікою буде Бйорн Кюйперс.

Матч плей-офф Ліги Європи Бенфіка – Шахтар судитиме нідерландський арбітр Бйорн Кюйперс, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Бенфіка – Шахтар: лісабонці втратили двох гравців перед вирішальною битвою з Шахтарем в 1/16 Ліги Європи

Українським фанатам Кюйперс відомий тим, що показав Шевченку червону картку, яка була єдиною в кар'єрі форварда. Сталося це у матчі Ліги Європи 2010/11 Динамо – Брага, який закінчився з рахунком 1:1.

А от для "гірників" Кюйперс є фартовим. З ним "гірники" перемагали Рапід (плей-офф ЛЧ 2015/16), московський ЦСКА (1/8 фіналу Кубка УЄФА 2008/09) та грали внічию з Ліоном (груповий етап ЛЧ 2018/19). Втім, Кюйперс судив і матч проти Севільї, який "гірники" програли з рахунком 1:3 (1/2 фіналу Ліги Європи 2015/16).

Бенфіка перед вирішальною битвою з Шахтарем перервала серію невдач

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому Бенфіка зіграє проти Шахтаря відбудеться вже у четвер, 27 січня, в Лісабоні. Перший матч цього протистояння у Харкові завершився перемогою "гірників" (2:1).