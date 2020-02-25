Бенфіка – Шахтар: лісабонці втратили двох гравців перед вирішальною битвою з Шахтарем в 1/16 Ліги Європи

Бенфіку спіткали кадрові проблеми напередодні матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи з Шхтарем.

Найкращий бомбардир Бенфіки у поточному сезоні Карлос Вінісіус отримав пошкодження в поєдинку чемпіонату Португалії проти Жил Вісенте. Гравець покинув поле на ношах на 75-й хвилині матчу.

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Пізніше у цьому ж поєдинку травму отримав і грецький півзахисник лісабонців Андреас Самаріс. Як і бразилець, хавбек покинув поле на ношах. Детальної інформації про характер пошкоджень наразі немає, проте цілком ймовірно, що обидва гравці не зможуть підготуватися до гри з Шахтарем.

У нинішньому сезоні в активі Вінісіуса 16 забитих голів і 4 гольові передачі в 27 поєдинках за Бенфіку. Самаріс провів 9 матчів, в яких результативними діями він не відрізнявся.

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Нагадаємо, що вже у четвер, 27 січня, Бенфіці належить провести матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря. Перший матч цього протистояння у Харкові завершився перемогою "гірників" (2:1).