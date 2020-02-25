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Бенфіка перед вирішальною битвою з Шахтарем перервала серію невдач

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Бенфіка перед вирішальною битвою з Шахтарем перервала серію невдач
Жил Вісенте – Бенфіка – 0:1

Бенфіка в гостях здолала Жил Вісенте в рамках 22-го туру чемпіонату Португалії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Портуалії, 22 тур

Жил Вісенте – Бенфіка – 0:1

Гол: Вінісіус, 15

Бенфіка – Шахтар: захисник "орлів" залікував травму і готовий зіграти у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи

Бенфіка нарешті перервала свою чотириматчеву безвиграшну серію в усіх турнірах (з них – три поразки). Підопічні Бруно Лаге обіграли Жил Вісенте.

Вінісіус, скориставшись пасом Аделя Таарабта, вивів гостей вперед ще на початку першого тайму. Цей гол так і залишився єдиним у звітному поєдинку. Лісабонці продовжують очолювати турнірну таблицю, набравши 57 очок. У Жил Вісенте 26 пунктів та 11 позиція.

Нагадаємо, що вже у четвер, 27 січня, Бенфіці належить провести матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря. Перший матч цього протистояння у Харкові завершився перемогою "гірників" (2:1).

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Бенфіка Бенфіка Жил Вісенте Жил Вісенте Португалія
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