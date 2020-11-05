Бенфіка приймала Рейнджерс в рамках групового етапу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Бенфіка відкрила рахунок у зустрічі, але раділи "орли" недовго – вже на 19-й хвилині арбітр залишив господарів у меншості. Підопічні Джеррарда одразу скористались чисельною перевагою та до свистка на перерву вийшли вперед.

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На початку другого тайму Рейнджерс голом збільшили перевагу. Гандикап розслабив гостей і португальці примудрились наприкінці зустрічі двома голами вирвати нічию у матчі.

Рейнджерс залишається на першій сходинці групи D, але тепер шотландці поступаються Бенфіці лише за додатковими показниками.

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