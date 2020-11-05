Лудогорець – Тоттенхем – 1:3 – відео голів та огляд матчу
22:41 - Читать на русском
Лудогорець приймав Тоттенхем в рамках групового етапу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
завершено
Харрі Кейн 13’
Лукас Моура 33’
13’ Харрі Кейн
33’ Лукас Моура
Вже на 13-й хвилині Тоттенхем святкувався взяття воріт, замкнувши головою подачу з кутового, а до свистка на перерву Лукас Моура подвоїв перевагу гостей.
Кейн відзначився 200-м голом у ювілейному матчі за Тоттенхем
Другий тайм розпочався з гола Лудогорця. Проте крапку у цій зустрічі поставили саме "шпори" – відзначився Ло Чельсо.
Тоттенхем розташувався на 2-й сходинці групи J, поступаючись Антверпену, Лудогорець залишився на дні квартету без залікових балів.
Кейн відсвяткував подвійний ювілей перемогою Тоттенхема, форвард Шахтаря голом покарав Карабах, Наполі здолав Рієку
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