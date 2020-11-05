Лудогорець приймав Тоттенхем в рамках групового етапу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Вже на 13-й хвилині Тоттенхем святкувався взяття воріт, замкнувши головою подачу з кутового, а до свистка на перерву Лукас Моура подвоїв перевагу гостей.

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Другий тайм розпочався з гола Лудогорця. Проте крапку у цій зустрічі поставили саме "шпори" – відзначився Ло Чельсо.

Тоттенхем розташувався на 2-й сходинці групи J, поступаючись Антверпену, Лудогорець залишився на дні квартету без залікових балів.

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