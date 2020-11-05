Бенфика принимала Рейнджерс в рамках группового этапа Лиги Европы. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Бенфика открыла счет во встрече, но радовались "орлы" недолго – уже на 19-й минуте арбитр оставил хозяев в меньшинстве. Подопечные Джеррарда сразу воспользовались численным преимуществом и до свистка на перерыв вышли вперед.

Лудогорец – Тоттенхэм – 1:3 – видео голов и обзор матча

В начале второго тайма Рейнджерс голом увеличили преимущество. Гандикап расслабил гостей и португальцы умудрились в конце встречи двумя голами вырвать ничью в матче.

Рейнджерс остается на первой строчке группы D, но теперь шотландцы уступают Бенфике только по дополнительным показателям.

Лига Европы: Бенфика в меньшинстве осуществила впечатляющий камбэк против Рейнджерс, феерическая победа Фонсеки