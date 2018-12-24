toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Португалія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕВЕРТОН - ТОТТЕНХЕМ

Бенфіка – Брага – 6:2 – відео голів та огляд матчу

07:30 1 Читать на русском
Бенфіка – Брага – 6:2 – відео голів та огляд матчу
Бенфіка – Брага – 6:2 / ФК Бенфіка

У матчі 14 туру Прімейри ліги Бенфіка вдома розстріляла Брагу. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Португалія. Прімейра ліга, 14 тур

Бенфіка – Брага – 6:2

Голи: Піцці, 19, Жардел, 39, Грімальдо, 48, Жонас, 54, Серві, 63, Алмейда, 67 – Соуза, 51, Новаїш, 73

Португалія: Бенфіка знищила Брагу в матчі за зону Ліги чемпіонів

Бенфіка вдома у принциповому матчі приймала Брагу. Після першого тайму господарі вигравали з рахунком 2:0 завдяки голам Піцці та Жардела.

У другому таймі вже за рахунку 3:0 Брага відквитала 1 м'яч зусиллями Дієго Соузи і, здавалось би, мала повернутись у гру. Але "орли" влаштували побиття гостей. Спочатку забили Жонас та Серві, а потім фантастичним голом з льоту відзначився Андре Алмейда. Брага відповіла лише влучним ударом Новаїша.

У підсумку, Бенфіка вирвалась на 2 сходинку, набравши 32 очки, Брага з 30 пунктами впала на 4 позицію.

Теги
Відеоновини Брага Брага Бенфіка Бенфіка Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
12
год
:
18
хв
Фрозіноне
13:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук