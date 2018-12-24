Бенфіка – Брага – 6:2 – відео голів та огляд матчу

У матчі 14 туру Прімейри ліги Бенфіка вдома розстріляла Брагу. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Португалія. Прімейра ліга, 14 тур

Бенфіка – Брага – 6:2

Голи: Піцці, 19, Жардел, 39, Грімальдо, 48, Жонас, 54, Серві, 63, Алмейда, 67 – Соуза, 51, Новаїш, 73

Португалія: Бенфіка знищила Брагу в матчі за зону Ліги чемпіонів

Бенфіка вдома у принциповому матчі приймала Брагу. Після першого тайму господарі вигравали з рахунком 2:0 завдяки голам Піцці та Жардела.

У другому таймі вже за рахунку 3:0 Брага відквитала 1 м'яч зусиллями Дієго Соузи і, здавалось би, мала повернутись у гру. Але "орли" влаштували побиття гостей. Спочатку забили Жонас та Серві, а потім фантастичним голом з льоту відзначився Андре Алмейда. Брага відповіла лише влучним ударом Новаїша.

У підсумку, Бенфіка вирвалась на 2 сходинку, набравши 32 очки, Брага з 30 пунктами впала на 4 позицію.